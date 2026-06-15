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Dünyanın en büyük üçüncü vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük üçüncü vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

12:0015/06/2026, Pazartesi
DHA
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen Bahama Adaları bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi Marmara Denizi’ne yol aldı.

İzmir’den Romanya’ya giden 200 metre uzunluğundaki 87 metre genişliğindeki Bahamalar bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi 'SAIPEM 7000', Ege Denizi’nden saat 06.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan gemi, saat 09.30 sıralarında Kepez önlerine ulaştı.

İki vinciyle birlikte 14 bin tonluk tandem kaldırma kapasitesine sahip gemiye boğazı geçişi sırasında ‘KEGM-9', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-18', 'Kurtarma-21' refakat etti.






Öte yandan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 





#çanakkale boğazı
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