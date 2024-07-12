'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' teklifi içinde Bayburt'un Dumlu köyü yer aldı

"Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü, Bayburt'un Kuzeyinde yer alan Soğanlı Dağları'nda bulunmaktadır. Bayburt'ta doğal yapısı en iyi korunmuş köylerden biridir. Aydıntepe'ye 36 kilometre; Bayburt il merkezine ise 44 kilometre uzaklıktadır. Dumlu köyü dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen ve Trans Avrupa Rotası içinde yer alan Derebaşı Virajlarına ise 3,5 kilometre uzaklıktadır. Özellikle Derebaşı Virajlarına çok yakın olması nedeniyle, bölgeye gelen ziyaretçiler için uğrak noktası olabilecek bir turizm köyü haline getirilebilir. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından her yıl belirlenen en iyi turizm köyleri listesine girmesi yönünde çalışmalar başlatılmalıdır. Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bu proje, kırsal turizmin sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu şekilde geliştirilmesini sağlamaya yönelik bir girişim olarak hayata geçirilmektedir. Türkiye'den halihazırda Taraklı, Şirince, Birgi, Mustafapaşa gibi köyler listeye girmeyi başarmıştır. Bu doğrultuda Dumlu köyü; Soğanlı Dağları'nın kendisine bahşettiği eşsiz doğal yapı, bozulmamış doku ve otantik yayla köyü kültürü ile en iyi turizm köyü listesine girebilecek potansiyeli taşımaktadır. Bu sayede Uzungöl gibi gözde bir turizm merkezine 33 kilometre kadar yakın bir mesafede olması, Dumlu'nun potansiyelini açığa çıkarma noktasında önemli bir avantaj sağlamaktadır."