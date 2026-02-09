Dünyanın en uzun pişen yemeği: Krallar için kutsaldı! Besleyici ve tok tutucu özelliği bulunuyor

Türk mutfağının en eski yemeklerinden





Kuzu gerdan et, ilikli kemik, nohut, yarma ve tereyağının başlıca kullanıldığı keşkek, geleneksel Türk mutfağının en eski yemeklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Günün üç öğününde yenilebildiği gibi bayramlarda, düğün ve eğlencelerde misafirlere ikram ediliyor. Besleyici, doyurucu ve tok tutucu özelliği bu yemeği vazgeçilmez lezzetlerden biri kılıyor.