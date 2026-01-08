Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne ve Kırklareli'de sağanak: Su baskınları yaşandı

Edirne ve Kırklareli'de sağanak: Su baskınları yaşandı

00:178/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Edirne ve Kırklareli'de etkili olan sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne ve Kırklareli'de gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı. Edirne'de sağanak yağış, il merkezi, Havsa ve Süloğlu ilçelerinde etkili oldu. İl merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. 

Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde ise yağış su baskınlarına neden oldu. Köyde tek katlı müstakil 4 ev ile 3 ahır dere taşması sonucu suyla kaplandı. Köye, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, su tahliyesi yapıldı.

Evi ve ahırını su basan Mehmet Arda, "Gelen taşkın yüzünden zarar gördük. Evimiz ve ahırımızda zarar var, suyu kendi imkanlarımız ile tahliye ettik. Hayvanlarımızı da başka yere tahliye edeceğiz. Her yağışta aynı durumu yaşıyoruz, önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.



KIRKLARELİ'DE CADDELER SUYLA KAPLANDI


Kırklareli'de sağanak akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katlarını, bina girişlerini ve iş yerlerini su bastı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklar yer yer suyla kaplandı.

 Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle AFAD ve belediye ekipleri, su baskını ihbarı gelen bölgelerde çalışma başlattı. Kırklareli'de yağışın yarın akşama kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

#Edirne
#Kırklareli
#Sağanak
#Su baskını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede