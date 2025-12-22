Edirne’den Avrupa’ya ihraç edilen ‘Çeribaşı kirazı’ coğrafi işaret tescili aldı

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Çeribaşı kirazının bu tescille beraber hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka değeriyle yer alacağını belirterek, şunları söyledi:





“Çeribaşı kirazı, bölgemizin iklim yapısı, toprak özellikleri ve geleneksel üretim kültürüyle bütünleşmiş, uzun yıllardır üreticilerimizin emek ve birikimiyle günümüze taşınmış önemli bir tarımsal değerdir. Coğrafi işaret tescili, bu ürünün karakterini ve kalitesini resmi olarak güvence altına almakla birlikte, üretim standardını da koruyan çok önemli bir adımdır. Bu tescille beraber artık ürünümüz hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka değeriyle yer alacak, üreticilerimiz pazar avantajı elde edecek ve Çeribaşı kirazının bilinirliği daha geniş kitlelere ulaşacaktır."



