Eğitim sistemi tepeden tırnağa değişiyor: Zorunlu lise süresi, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı...

EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?





Sabah'ta yer alan habere göre; MEB, beceri temelli bir müfredat olan TYMM doğrultusunda yeni eğitim öğretim döneminde 3 önemli konuya odaklandı. Zorunlu lise eğitimi süresi kısalacak, ders yoğunluğu azalacak. LGS’de öğrencilerin sosyal projelerinden ek puan verilmesi ve ilkokula başlama yaşına da bir standart getirilmesi gündemde.





