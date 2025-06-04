Ekipler dolandırıcılara karşı teyakkuzda: Bayburt polisinden kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

TDP, KOM ve asayiş ekipleri olarak görevlerinin başında olduklarını bildiren Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Gökhan Şahin, sözlü anlatımlarla, broşürlerle sahte para dolandırıcılığına karşı üreticileri bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bayburt polisi olarak halkın yanında olmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Üretici, bir yıl boyunca emek verip yetiştirdiği hayvanını satarken olumsuzluklarla karşılaşmasın diye buradayız. Üreticinin kazancının milli servetin bir payı olduğu bilinciyle vatandaşlarımızın her zaman yayındayız, çalışmalarımızla bunu da gösteriyoruz. Aynı zamanda internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, sahte kurban siteleri konusunda duyarlı olmalarını kendilerine öğütlüyoruz, hatırlatıyoruz. Bilgilendirme metinleriyle evlerine ve çevrelerine bunların ulaşmasını sağlıyoruz" diyerek konuştu.



