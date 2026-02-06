Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Ekipleri hayrete düşüren olayı: İki çöp evden tam 13 kamyon atık çıktı

Ekipleri hayrete düşüren olayı: İki çöp evden tam 13 kamyon atık çıktı

13:246/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki ayrı adreste tespit edilen çöp evlerden belediye ekipleri tarafından 13 kamyon çöp çıkarıldı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir kentte yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kemer ve Mesudiye mahallelerinde tespit edilen çöp evlere yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Ekipler, Kemer Mahallesi 1819 Sokak ile Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak’ta bulunan iki ayrı çöp evde detaylı temizlik yaptı. Çalışmalar sırasında evlerden toplam 13 kamyon çöp çıkarılarak çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar tamamen ortadan kaldırıldı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de devreye girerek evlerde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda evler, yeniden sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirildi.


Efeler Belediyesi’nin hızlı müdahalesi, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanırken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye personeline teşekkür etti.



#aydın
#çöp
#çöp ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı borçları kaç ay vadeyle yapılandırılacak?