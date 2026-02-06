Ekipleri hayrete düşüren olayı: İki çöp evden tam 13 kamyon atık çıktı

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir kentte yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kemer ve Mesudiye mahallelerinde tespit edilen çöp evlere yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.



