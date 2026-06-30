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El-Halil Camii'ni sinagog yapacak

El-Halil Camii'ni sinagog yapacak

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kampta gündem ekonomi

AK Parti kampında ana gündem ekonomi olurken, düzenlenen oturumlarda en çok soru Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e yöneltildi. Şimşek, ekonomide üç başlığın öne çıktığını vurgulayarak, "Öncelikle ev ve kira sorununu sosyal konutların yaygınlaştırılmasıyla çözeceğiz. İkinci olarak KOBİ'lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımları çalışıyoruz. Üçüncü olarak da emekli ve dar gelirlilerin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile çözümeyi planlıyoruz" dedi.

Harem-i İbrahim'i sinagoga dönüştürüyor

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'nın güneyindeki El- Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni sinagoga dönüştürme çalışmalarını hızlandırdı. İşgalci gücün, caminin İslami kimliğini silmeye çalıştığı, attığı adımlarla Mescid-i Aksa’nın ilhakına hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.

Ruhumuzu koyacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirleterek, “Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum” dedi.

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