El-Halil Camii'ni sinagog yapacak

Kampta gündem ekonomi

AK Parti kampında ana gündem ekonomi olurken, düzenlenen oturumlarda en çok soru Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e yöneltildi. Şimşek, ekonomide üç başlığın öne çıktığını vurgulayarak, "Öncelikle ev ve kira sorununu sosyal konutların yaygınlaştırılmasıyla çözeceğiz. İkinci olarak KOBİ'lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımları çalışıyoruz. Üçüncü olarak da emekli ve dar gelirlilerin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile çözümeyi planlıyoruz" dedi.