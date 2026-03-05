Emniyet şeridinde gidenler drona yakalandı: 10 dakikada 15 araca 300 bin lira ceza

Kurallara uymayarak emniyet şeridini kullanan ve drona yakalanan bir kamyonet sürücüsü ise sağ yoldan gideceği için şeride girdiğini belirterek, "İnşaata çalışan bir insanım, aldığımız yevmiye 3 bin lira, 20 bin lira nedir?" derken sürücünün yanındaki kişi, "İşçinin bir aylık maaşı bu, cüzi bir rakam olsa 3-5 bin lira gibi ama bizi bir aylık maaşımız bu" diyerek sitem etti.















