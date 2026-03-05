Yeni Şafak
Emniyet şeridinde gidenler drona yakalandı: 10 dakikada 15 araca 300 bin lira ceza

15:575/03/2026, Perşembe
IHA
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dronla yapılan denetimlerde yaklaşık 10 dakikada emniyet şeridi ihlali yapan 15 araca 300 bin lira ceza kesildi.

Resmi ve sivil trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu iftar saatinde Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi’nde dronlu denetim gerçekleştirdi.


Yapılan dronlu denetimlerde emniyet şeridine giren araçlar tek tek tespit edildi. Yaklaşık 10 dakikada 15 araca 300 bin lira para cezası uygulandı.

Kurallara uymayarak emniyet şeridini kullanan ve drona yakalanan bir kamyonet sürücüsü ise sağ yoldan gideceği için şeride girdiğini belirterek, "İnşaata çalışan bir insanım, aldığımız yevmiye 3 bin lira, 20 bin lira nedir?" derken sürücünün yanındaki kişi, "İşçinin bir aylık maaşı bu, cüzi bir rakam olsa 3-5 bin lira gibi ama bizi bir aylık maaşımız bu" diyerek sitem etti.





Sürücüye kural ihlali yaptığını belirten polis ise "Eğer kurallara uyarsan bir daha böyle bir durumla karşılaşmazsın" diyerek bilgilendirmede bulundu.

