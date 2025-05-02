'Emrah' ve 'Selvihan'ı 15 yıldır bahçesinde ağırlıyor

"Bu yıl biraz geç kaldılar"





Mahalle sakinlerinin de leylekleri sevdiğini dile getiren Sakin, şöyle devam etti:

"İlçemizdeki 'Ercişli Emrah ile Selvihan'ın aşk hikayesinden etkilenerek leyleklere bu isimleri verdim. Onların isimlerini yaşatmak için bu isimleri vermeyi uygun gördüm. Genellikle mart ayının sonlarında ya da nisan ayının başında geliyorlar. Bu yıl biraz geç kaldılar. Biz de üzüldük, acaba bu sene gelmeyecekler mi diye düşündük. 19 Nisan'da baktık ki, gelmişler. Onların gelmesine sevindik."



