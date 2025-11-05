'Engerek' yılanını kuyruğundan yakaladı

Süleyman Yolcu, "Yılan, otomobile doğru saldırınca dikkatimi çekti. Geri manevra yaparak araçtan inip, engerek cinsi olduğunu tahmin ettiğim yılanı, kaçarken kuyruğundan yakaladım. Elimde sallayıp, sevdikten sonra doğaya bıraktım. O anları cep telefonuma kaydettim. Daha sonra sosyal medyada paylaştığım görüntülere, 'Sen deli misin?', 'Ölümle dans etmişsin', 'Anan seni Kadir Gecesi'nde mi doğurdu?' gibi birçok yorum geldi. Olayın vahametini o an anlayamamıştım. Yorumları okuyunca dehşete kapıldım. Sonra fark ettim yaptığım hareketimin tehlike boyutunu. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı, en zehirli yılan cinslerinden bir tanesiymiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa, yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.