Sosyal medyada yeni akım Çin'den ucuzluk masalı
Sosyal medyada şimdilerde Çin’den 'yüksek kâr' vaadinde bulunan ithalat içerikleri öne çıkıyor. Gerçek maliyetleri göz ardı eden, yalnızca tıklanma ve etkileşim amacı taşıyan bu videolar, özellikle küçük yatırımcıyı yanıltarak maddi kayıplara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu paylaşımların çoğunun tıklanma ve etkileşim amaçlı hazırlandığı uyarısında bulunuyor.
Epstein Silikon Vadisi İsrail üçgeni
Pedofili ve fuhuş üzerinden küresel ağ kuran Epstein’in İsrail’in yanı sıra Silikon Vadisi’ndeki milyarderlerle yakın ilişkileri dikkat çekiyor. Son yayınlanan belgelerde Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Peter Thiel ve Elon Musk gibi isimler Epstein ile aynı masada görülüyor. Belgeler Epstein’in İsrail askeri kurumlarına yardımlarını da ortaya koyuyor.
Kartal 1 puana razı
Beşiktaş, yeni transferleri ile evinde ağırladığı Alanyaspor’la berabere kaldı. Kartal, eski golcüsü Güven Yalçın’ın 2 golüyle geriye düştüğü maçta, penaltıdan Orkun ve Oh ile eşitliği sağladı. Son bölümdeki baskı sonuç vermeyince siyah-beyazlılar 1 puana razı oldu