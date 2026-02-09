Epstein-Silikon Vadisi-İsrail üçgeni

Sosyal medyada yeni akım Çin'den ucuzluk masalı

Sosyal medyada şimdilerde Çin’den 'yüksek kâr' vaadinde bulunan ithalat içerikleri öne çıkıyor. Gerçek maliyetleri göz ardı eden, yalnızca tıklanma ve etkileşim amacı taşıyan bu videolar, özellikle küçük yatırımcıyı yanıltarak maddi kayıplara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu paylaşımların çoğunun tıklanma ve etkileşim amaçlı hazırlandığı uyarısında bulunuyor.