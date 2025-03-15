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Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi

Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi

13:1615/03/2025, Cumartesi
AA
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Kastamonu'da eriyen kar suları, Karadeniz'in renginin değişmesine neden oldu. İnebolu ilçesinde eriyen kar suları, İnebolu Çayı'yla denize taşındı. Eriyen kar sularının etkisiyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

Kastamonu'da eriyen kar suları, Karadeniz'in renginin değişmesine neden oldu.

İnebolu ilçesinde eriyen kar suları, İnebolu Çayı'yla denize taşındı. Eriyen kar sularının etkisiyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

İlçenin yüksek kesimlerinde iki hafta önceki kar yağışının ardından 2,5 metreye ulaşan kar, sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Eriyen karın suları derelere aktı.

İnebolu Çayı'nın döküldüğü bölgede ise Karadeniz'in turkuaz rengi değişti. Çamurlu su, İnebolu kıyılarında denizin yüzeyini kapladı. Kıyıdan yaklaşık 1000 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.


Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi.

#Kastamonu
#Karadeniz
#İnebolu

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