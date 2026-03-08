Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ertan Yıldız 'Sistem'i anlattı

Ertan Yıldız 'Sistem'i anlattı

04:008/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Mart 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Karadeniz'de gaz üretimi 2'ye katlanacak

Karadeniz’de görev yapan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk ana modül entegre edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi iki katına çıkaracaklarını söyledi.

İBB dosyasının kilit ismi Ertan Yıldız, Yeni Şafak’a konuştu: Gölge başkan ‘sistemi’ anlattı

“İmamoğlu’nun gölgesi” olarak anılan eski İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu liderliğindeki Sistem'i anlattı. “Yakup Öner, Boğaz’dan sorumlu; Fatih Keleş genel yapıdan sorumluydu” diyen Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü’nün de Sistem'in kritik isimleri olduğuna dikkat çekti.

Kritik derbi Aslan'ın

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan lider Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Osimhen ile sonuca gitti. Sane'nin oyundan atılmasıyla 28 dakika 10 kişi oynayan sarı-kırmızlılar puanını 61 yaptı. Kartal'ın ise 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı saray kadınlarının hayır mirası