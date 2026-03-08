Ertan Yıldız 'Sistem'i anlattı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Karadeniz'de gaz üretimi 2'ye katlanacak
Karadeniz’de görev yapan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk ana modül entegre edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi iki katına çıkaracaklarını söyledi.
İBB dosyasının kilit ismi Ertan Yıldız, Yeni Şafak’a konuştu: Gölge başkan ‘sistemi’ anlattı
“İmamoğlu’nun gölgesi” olarak anılan eski İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu liderliğindeki Sistem'i anlattı. “Yakup Öner, Boğaz’dan sorumlu; Fatih Keleş genel yapıdan sorumluydu” diyen Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü’nün de Sistem'in kritik isimleri olduğuna dikkat çekti.
Kritik derbi Aslan'ın
Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan lider Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Osimhen ile sonuca gitti. Sane'nin oyundan atılmasıyla 28 dakika 10 kişi oynayan sarı-kırmızlılar puanını 61 yaptı. Kartal'ın ise 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti.