Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı

25/12/2025, Perşembe
G: 24/12/2025, Çarşamba
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerindeki müstakil evin bahçesine devrildi.

E.T. (45) idaresindeki 24 ACL 007 plaka otomobil, Ali Kemali Caddesi üzerinde İ.K.'nin (25) kullandığı 24 AAT 825 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerindeki müstakil evin bahçesine devrildi.


İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan R.K. (29), A.T. (27) ve G.K. (29) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



