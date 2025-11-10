Eski eşi boğazını kesti, yüzde 96 engelli kaldı: Genç kadın hayatının kabusunu yaşıyor

Adana’da ayrıldığı eşinin boğazından bıçakladığı 2 çocuk annesi 29 yaşındaki kadın, 4,5 aylık tedavi sürecinin ardından yeniden hayata tutundu. Engelli kalan genç kadın, "Cips paketini açarken şah damarımdan 2 bıçak darbesi yedim" diyerek yaşadığı dehşeti tek tek anlattı.
Eski eşinin dehşeti hayatını altüst etti! Boğazını kesti, yaşamına yüzde 96 engelli olarak devam ediyor...
Ev hanımı Nazmiye Çalışkan (29), 2020’de dini nikahla evlendiği İ.D.Ö. (30) tarafından, çocuklarının gözü önünde boynundan ve boğazından bıçaklanarak darp edildi. Olay, 12 Nisan 2025’te meydana geldi. Çocukların feryatları üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Yüzde 96 engelli kaldı
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Nazmiye Çalışkan, 4,5 ay yoğun bakımda tedavi gördü ve yüzde 96 engelli kalarak yürüme kabiliyetini yitirdi. Taburcu olduktan sonra eski kayınbabasının ev eşyalarını sattığını öğrenen Çalışkan, ailesi ve arkadaşlarının yanında yaşamaya başladı. İki çocuğuyla yalnız kalan genç kadın, hastane tedavileri sırasında çocuklarını dedesine bırakmak zorunda kaldı. Çocukların durumunun sosyal medyada paylaşılması ve dedenin “Anneleri çocukları terk etti” demesi üzerine çocuklar devlet korumasına alındı.
"Ambulans geldiğinde benim üzerimde çekyat vardı"
Çalışkan, "Olay günü ben eski kayınbabamın evine gittim ve eski eşimin kız kardeşiyle kahve içtik. Eve geri dönecekken oğlum ‘Cips paketini aç’ dedi. Cips paketini açarken şah damarımdan 2 bıçak darbesi yedim. Orada yere düştüm sonra boynumdan bıçakladı. Ben yerde yatarken İ.’nin ağabeyi kanlı tişörtünü değiştiriyor, oda evden kaçıyor. Daha sonra tekrar geliyor ve ‘Ölmedin mi lan sen’ dedi. Ölme numarası yaptım ve İ. gitti. Ambulans geldiğinde benim üzerimde çekyat vardı. Hemşire çekyatı kaldırdı" ifadelerini kullandı.
"Yüzde 96 engelli kaldım"
Bütün ailenin olaya şahit olduğunu anlatan Çalışkan, "İ.’nin babası evdeki kanlı bıçağı çöpe atmaya kalkarken olay yeri inceleme polisleri fark edip hemen müdahale etmiş. Bütün aile bu olaylara şahit oldu. Hepsi mahkemede konuşuldu. İ. şuanda cezaevinde ancak diğerleri dışarıda. Mahkeme devam ediyor, ben adalete sığınıyorum, benim engelli çocuğum var ve benim gibi hiçbir anne bu şekilde yatmayı hak etmiyor. Yüzde 96 engelli kaldım. Olay gününden bu yana böyle yatıyorum" diye konuştu.
"Ayağa kalkıp, çocuklarıma sahip çıkmak istiyorum"
Çalışkan, daha sonra şunları söyledi: "Ben çocuğumu hastaneye gitmek zorunda kaldığım, kimsemde olmadığı için mecburen dedesine bıraktım. Ancak dedesi yanlış beyan verdi ve ortaya çıkan bazı videolar sonucu benim çocuklarımı devlet koruma altına aldı. Benim evim, eşyalarım, kurulu düzenim vardı. Eşyalarım hep satıldı. Ev kullanılmayacak hale geldi. Çocuğumu o halde sosyal medyada görünce yıkıldım. Ben çocuğumu mecburen dedesine bıraktım. Çocuklarım devlet korumasında, ben sadece ayağa kalkmak, çocuklarıma sahip çıkmak istiyorum. Tek isteğim fizik tedaviye gitmek ve bunun için bana yardım edilmesi. Ayağa kalkıp çocuklarımı almak ve onlara sahip çıkmak istiyorum"