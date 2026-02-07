Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanan Aziz hayatını kaybetti

'KARDEŞİM "BIÇAKLANDIM" DEDİ: BIÇAK KALBE 1,5 CM KADAR GİRMİŞ'

Bilmez, “Ev sahibi o sırada kapımızın önüne, yanında 2-3 kişiyle birlikte özür dilemek için geldi. Biz de ‘Böyle bir şeyin özrü olmaz, şikâyetçi olmaya gideceğiz’ dedik. Ev sahibi ise ‘Kardeşim orada, gidin ne yapıyorsanız yapın’ dedi. Biz de ‘Biz vahşi insanlar değiliz, öyle şeylerle işimiz yok; darp raporu almaya gideceğiz’ diye karşılık verdik. Arabaya bineceğimiz sırada, ‘Biz gidiyoruz, siz de arkamızdan geliyorsanız gelin, yarım saat sonra barışalım, olayı tatlıya bağlayalım’ dediler. ‘Olay uzamasın, bir şey olmasın’ diyerek kabul ettik. Ancak biz daha arabadan inmeden, Hasan Ceylan’ın kardeşi — babamı döven kişi — amcam İdris Bilmez’e el kaldırarak ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler etti. El kol hareketleri yaparak küfreden şahıs, ‘Bıçağımı getirin, silahımı getirin, ben bunları öldüreceğim’ diye bağırdı.



