Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanan Aziz hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da ev sahibi ve kiracı arasında 'evden çıkma' tartışmasına aileler de dahil oldu. Ev sahibi ailenin teklifiyle anlaşmak için buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada ev sahibinin erkek kardeşi, evde 10 yıldır kiracı olan Neytullah Bilmez'in oğlu Aziz Lokman Bilmez'i (24) kalbinden bıçakladı. Yüzde 83 görme engelli olduğu öğrenilen Bilmez yoğun bakıma alındı. 6 ay yoğun bakımda tedavi gören Aziz dün akşam yaşamını yitirdi.
29 Ağustos 2025’te Bağcılar’da yaşanan gerginlik, ev sahibi ile 10 yıllık kiracı arasında tahliye talebi nedeniyle başladı. Sokakta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kiracı Neytullah Bilmez darbedilirken, taraflar daha sonra olayı büyütmemek için barışma teklifinde bulundu.
İKİ AİLE BARIŞMAK İÇİN BULUŞTU
Kiracı ailenin konuşmak için sokağa gelmesinin ardından ev sahibi Hasan Ceylan'ın kardeşi Ahmet Ceylan, Neytullah Bilmez 'in kardeşi İdris Bilmez'e elini kaldırarak hakaret ve küfür etmeye başladı. Barışmak için biraraya gelen iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİN DİYE ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER
İddiaya göre, kavga sırasında ev sahibinin diğer kardeşi Fatih Ceylan Neytullah Bilmez'in oğlu Aziz Bilmez'i kalbinden bıçakladı. Ailenin "Çocuk bıçaklandı; bırakın hastaneye götürelim" uyarılarına rağmen bıçaklı saldırgan ve yanındakiler yaralı gencin bulunduğu aracın yolunu keserek camlarını kırdı; araca çekiç fırlattı. Bıçaklı saldırgan Fatih Ceylan ve yanındaki saldırganlar "Bu çocuk burada ölecek, hastaneye gitmeyecek" diyerek aracı engelledi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 30 Ağustos'tan bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Aziz Lokman Bilmez, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yüzde 83 görme engeli bulunan Aziz Lokman Bilmez'in ailesi oğullarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan aldı.
Aziz Lokman Bilmez'in annesi baygınlık geçirdi. Saldırgan Fatih Ceylan'ın ise tutuklandığı, Ahmet Ceylan ve Hasan Ceylan hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.
'BABAM DARBEDİLİNCE BENİ ARADI: OLAYI ANLAMAYA ÇALIŞTIM'
Ölen Aziz Lokman Bilmez’in ağabeyi Bilal Bilmez, olayın tahliye talebi sonrası yaşandığını belirterek, ev sahibiyle süre konusunda anlaştıklarını söyledi. Diş ağrısı nedeniyle eczaneye giden babasının, dönüşte ev sahibinin kardeşiyle tartıştığını ve arkasını dönüp giderken sokak ortasında darbedildiğini anlatan Bilmez, babasının yaşlı olduğunu ve birkaç kişi tarafından feci şekilde dövüldüğünü, darp sonrası kendisini arayarak yardım istediğini ve olayı anlamaya çalıştığını ifade etti.
'KARDEŞİM "BIÇAKLANDIM" DEDİ: BIÇAK KALBE 1,5 CM KADAR GİRMİŞ'
Bilmez, “Ev sahibi o sırada kapımızın önüne, yanında 2-3 kişiyle birlikte özür dilemek için geldi. Biz de ‘Böyle bir şeyin özrü olmaz, şikâyetçi olmaya gideceğiz’ dedik. Ev sahibi ise ‘Kardeşim orada, gidin ne yapıyorsanız yapın’ dedi. Biz de ‘Biz vahşi insanlar değiliz, öyle şeylerle işimiz yok; darp raporu almaya gideceğiz’ diye karşılık verdik. Arabaya bineceğimiz sırada, ‘Biz gidiyoruz, siz de arkamızdan geliyorsanız gelin, yarım saat sonra barışalım, olayı tatlıya bağlayalım’ dediler. ‘Olay uzamasın, bir şey olmasın’ diyerek kabul ettik. Ancak biz daha arabadan inmeden, Hasan Ceylan’ın kardeşi — babamı döven kişi — amcam İdris Bilmez’e el kaldırarak ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler etti. El kol hareketleri yaparak küfreden şahıs, ‘Bıçağımı getirin, silahımı getirin, ben bunları öldüreceğim’ diye bağırdı.
Biz de arabadan indik. Silah denilince korktuk ve olay o şekilde gelişti. Kardeşim bir ara bizden ayrıldı. Fatih Ceylan, muhtemelen onların küçük kardeşi, içeriden bıçak almaya gitti ve bıçakla geri geldi. Kardeşimle arabanın arkasında boğuşurlarken onu kalbinden bıçakladı. Biz o an tam olarak ne olduğunu fark edemedik.
Arabaya binerken kardeşim ‘Ben bıçaklandım’ dedi. Kardeşimi hemen arabaya aldık. Tam hareket edecekken bağırarak ‘Durun, çocuk bıçaklanmış’ dedim ama dinlemediler. Arabayı parçaladılar, önümüzü kestiler. Arabanın önüne çekiç fırlattılar; her şeyi yaptılar, araç paramparça oldu. Arkadan ‘Bu çocuk burada ölecek’ diye bağırıyorlardı. Vurmaya devam ettiler, hastaneye gitmemize izin vermediler. Bu kira konularında artık mümkün mertebe bir el atılsın; bu meselelerde çok sayıda insan mağdur oldu”