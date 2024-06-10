Ev sahibine sinirlendi: Evi ateşe verdi

Evi boşalt dedik diye evi ateşe vermiş

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de üst kattaki kiracı ile birlikte yaptır deyince ben para filan vermem dedi. Daha sonra tamam biz yaptırırız sen evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz, diye evi ateşe vermiş” diye konuştu.