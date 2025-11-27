Ev sahibinin kiracı kabus: 85 bin liralık daireye 16 bin 500 TL ödeyen kiracı satışları engellemekle suçlanıyor

"Aynı dairede oturan başka bir kiracı 95 bin lira öderken bu kişi yalnızca 16 bin 500 TL ödüyor"





Emlakçı Nilüfer Kaz, yaşanan mağduriyetle ilgili olarak, buna benzer pek çok örnekle karşılaştıklarını dile getirdi. Henüz yeni olmasına rağmen dairenin kira bedelinin çok daha altında kaldığını; bu nedenle ev sahibinin hem maddi hem de manevi olarak zarara uğradığını ifade etti. Yaşanan olaya ilişkin Kaz, şunları aktardı:





"Son zamanlarda ev sahipleri ve kiracılar arasında çok ciddi bir uyuşmazlık söz konusu. Bu sorunlar zaman zaman kira bedelleri yüzünden, zaman zaman da satışa çıkan evlerin satış sürecinde ortaya çıkıyor. Bugün de burada yaşadığımız bir problem var. Burası 7 yıllık bir bina. 7 yıllık olmasına rağmen kiracı yalnızca 16 bin 500 TL kira ödüyor. Halbuki mahkemenin belirlediği rayiç bedel 85 bin lira. Aynı yıl girip aynı daireye sahip olan bir kiracı ise mahkemeye gitmeden bölge rayiçlerine bakarak 95 bin lira ödüyor. Yani bir daire 95 bin TL’yken bir daire 16 bin 500 TL. Mahkeme 85 bine karar verdi ancak kiracı da istinafa gitmiş oldu. Dava şu an istinafta; 1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek. Şu ana kadar 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var. Henüz geriye dönük borçlarını da ödemedi ve bunlara da itiraz etti."