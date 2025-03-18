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Ev takla atarak devrildi: Artvin'deki korkunç görüntü herkesi dehşete düşürdü

Ev takla atarak devrildi: Artvin'deki korkunç görüntü herkesi dehşete düşürdü

11:1018/03/2025, Salı
IHA
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Artvin'de merkeze bağlı Çamlık mahallesinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev hasar gördü. Evlerden biri yapısal bütünlüğünü bozmadan takla atarak devrildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir haftadır bölgede etkili olan hava sıcaklıkları sonrasında karların erimeye başlaması ile birlikte Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak'ta heyelan meydana geldi.


Heyelan sırasında, yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev, altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından taklalar atarak devrildi.


O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.


Olayın ardından Artvin Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek dere yatağındaki suyun açılan kanal ile kontrol altına alınması sağlandı.


Yazlık olarak kullanılan evlerde heyelan sırasında kimse bulunmazken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


2 evin büyük çaplı zarar gördüğü heyelanda ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İşte o görüntüler...

#Artvin
#heyelan
#ev

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