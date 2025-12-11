Yeni Şafak
Evden gelen kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adam ölü bulundu

21:08 11/12/2025, Perşembe
Malatya’da 63 yaşındaki bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 4’üncü katından kötü koku gelmesi üzerine durum bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Mevlüt Özdemir’i (63) hareketsiz bir şekilde buldu.

Komşuları tarafından yaklaşık iki gün önce görülen şahsın çeşitli hastalıkları bulunduğu, ilk belirlemelere göre ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Mevlüt Özdemir’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


