Evi yanan kadın: Koca evim bir saat içinde yandı, bir şey yapamadık

'ÇOK KORKTUM'





Bursa'da ikamet ettiğini eşinin ise yurt dışında çalıştığını ve bayram tatili için köye geldiğini söyleyen Hacer Çelik, "Bayram tatili için köye geldim. Kızlarım komşuya gitmişti, ben de dayımlardaydım. Eve geldim, çatıdan çıtır çıtır sesler geliyordu ve bir koku vardı. Sonra birden tavan çökmeye başladı. Çok korktum. Dışarı fırladım, konu komşuyu çağırdım. İtfaiyenin numarasını bilemedim. Koca evim bir saat içinde yandı, gitti. Bir şey yapamadık. Eşim aradı ve 'Komşulara yangın sıçramasın, kepçeyle yıkın; mala gelsin, cana gelmesin' dedi." ifadelerini kullandı.