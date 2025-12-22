Fethiye’de sıra dışı düğün: Gelin ve damat cam vitrinde

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş adamı Hüseyin Çetinkaya, oğlu ve gelini için dünyada eşi benzeri görülmemiş bir düğün organizasyonuna imza attı. Tır üzerine yerleştirilen ve "Camlar şeffaf, kalpler tertemiz" yazısıyla süslenen özel cam vitrinde şehir turu atan çift, düğün salonuna vinç yardımıyla indirilerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Fethiyeli iş adamı Hüseyin Çetinkaya "Biz camın şeffaflığı gibi kalbimizin şeffaflığını vitrine koyduk." ifadelerini kullandı.

