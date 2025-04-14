Film sahnesi gibi: Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil böyle çıkarıldı

Üç gün önce Trabzon'dan Bayburt'a gelen vatandaşlar, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü yaylasında kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldılar. Durumu 112'ye bildirerek, yardım isteyen vatandaşların imdadına jandarma, AFAD ekipleri yetişti, tipide mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Aniden bastıran kar nedeniyle aracı bulunduğu yerden çıkaramayan ekipler, yolun kardan kapanması ihtimaline karşı vatandaşları güvenli bir şekilde şehir merkezine getirdiler.