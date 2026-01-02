Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep’te feci ölüm: Yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

Gaziantep’te feci ölüm: Yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

21:532/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde dengesini kaybederek yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti.

Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Beğendik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, beslediği hayvanları için yem hazırlıyan 5 çocuk babası Osman Solmaz (55), dengesini kaybederek çalışır durumdaki yem karma makinesine düştü

Durumu fark ederek yardıma koşan yakınları, makineyi durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri makineye düşen Osman Solmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle makineden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


#Gaziantep
#Yem Karma Makinesi
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...