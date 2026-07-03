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Gazze bin gündür ölüyor

Gazze bin gündür ölüyor

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Temmuz 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Tarımsal atıkta 120 milyar dolarlık hazine

Türkiye'de her yıl yakılan, toprağa bırakılan ya da hayvan yemi olarak kullanılan milyonlarca ton tarımsal atık, doğru teknolojiyle işlendiğinde dev bir ekonomik kaynağa dönüşebilir. "Posa Ekonomisi" isimli rapor, yalnızca yüzde 5'lik kısmın bile ekonomiye yılda 17 milyar dolara kadar katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Tüm potansiyelin değerlendirilmesi halinde 120 milyar dolarlık değer ve 1,5 milyon kişilik istihdam oluşacağına işaret ediliyor.

Gazze'de bin gündür soykırım

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı vahşi soykırım, bininci gününü geride bırakırken Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinli yıkım, ölüm ve felaketlerle boğuşuyor. Geçen bin günde 73 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirirken binlerce hasta ve yaralı tedavi için bekliyor. Gazze’de eğitim dururken altyapının yerle bir olması yaşam olananağını kısıtlıyor.

Kartal büyük oynuyor

Beşiktaş, hücum bölgesi için yıldız isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma ile sözleşmesi biten Pellegrini ile forvet arkasını doldurmak isteyen Kartal, ileri uçta ise Vlahovic’e alternatif olarak Lukaku’yu gündemine aldı. Trossard’da ise maaş pazarlığı sürüyor.

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