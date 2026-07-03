Gazze bin gündür ölüyor

Tarımsal atıkta 120 milyar dolarlık hazine

Türkiye'de her yıl yakılan, toprağa bırakılan ya da hayvan yemi olarak kullanılan milyonlarca ton tarımsal atık, doğru teknolojiyle işlendiğinde dev bir ekonomik kaynağa dönüşebilir. "Posa Ekonomisi" isimli rapor, yalnızca yüzde 5'lik kısmın bile ekonomiye yılda 17 milyar dolara kadar katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Tüm potansiyelin değerlendirilmesi halinde 120 milyar dolarlık değer ve 1,5 milyon kişilik istihdam oluşacağına işaret ediliyor.