Gelin ve damada şaşırtan düğün hediyesi

Denizli'nin Çivril ilçesinde evlenen Muammer ile ev hanımı Tuğba Akçümen çiftine, takı yerine düğün hediyesi olarak çoban köpeği verildi.
1/1
#Düğün
#Çoban Köpeği
#Hediye
Denizli'nin Çivril ilçesinde evlenen Muammer ile ev hanımı Tuğba Akçümen çiftine, takı yerine düğün hediyesi olarak çoban köpeği verildi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.