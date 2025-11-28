Gemiden tahliye edilen 25 personel tedbiren hastaneye götürüldü

"Yangın hala sürüyor"





Hem mürettebattan hem geminin kaptanından hem de kurtarma ekiplerinden herhangi bir yaralanmalarının olmadığını aktaran Vali Aktaş, "Genel durumları iyi, ayaktalar. İlk tedavilerinin ardından tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edilip tekrar kontrolden geçirilecekler. Olay duyulur duyulmaz hem karada hem denizde yapılması gereken bütün işlemler ivedilikle yerine getirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüzle yaptığımız telefon görüşmesinde, yangının hala sürdüğü; büyük kurtarma gemimiz Nene Hatun ile bir römorkörün yangına müdahale etmek üzere bölgede olduğu bilgisi verilmiştir...