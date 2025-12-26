Gümrük mühürlü TIR’da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Yeni yılın arifesinde tedbirleri bir kat daha artırdıklarını söyleyen Emniyet Müdürü Karaburun, Erzurum ve ilçelerinde yapılan şok uygulamalarda trafik, asayiş, göçmen kaçakçılığı ve diğer bütün uzman ekiplerin halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla adım atması için görev başında olduğunu belirtti.