Günlerdir devam eden yağışlı hava sebep oldu: Amik Ovası'nda binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

"Amik Ovası’nda yaklaşık 5 bin dönüm arazi sular altında kalarak battı"





Aşırı yağmurların yağmasıyla Amik Ovasında binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını söyleyen vatandaş Özkan Güler, "Biz havaalanı yolunun üzerindeki Amik Gölündeyiz. Buraya baya bir yağmur yağdı, kanallar taştı ve sular üzerimize geldi. Bir hafta boyunca yağmur yağdı. Kanallarının temizlenmemesinden dolayı biz her yıl bu durumu yaşıyoruz, burası her yıl taşıyor. Bunun kaynağını biz bilemiyoruz ama kanallarda su çekmiyor. Kanallar temizlenirse her yıl bu durumu yaşamayız. Benim şuanda 250 dönüm arazim sular altında kaldı. Şu anda Amik Ovası sular altında kaldı. Bu Amik Ovası’nda yaklaşık 5 bin dönüm arazi sular altında kalarak battı. Ben 15 gün boyunca traktörümü oraya koyup buğday tarlamdan su çekip diğer tarafa koyuyorum. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl afeti gördük. Burada her 2 yılda 1 bu durumu yaşıyoruz" dedi.