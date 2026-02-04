Handüzü Yaylası'nda bulut denizi

Güneysu ilçesindeki deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası, kar kalitesiyle Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Kış sporlarının yeni rotası haline gelen yayla, adrenalin ve huzuru bir arada sunuyor.