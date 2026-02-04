Yeni Şafak
Rize
Handüzü Yaylası'nda bulut denizi

Handüzü Yaylası'nda bulut denizi

09:474/02/2026, Çarşamba
DHA
Rize’de 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası’nda, hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulutların, karlı kaplı doğayla oluşturduğu seyrine doyumsuz görüntü, dronla kayda alındı.

Güneysu ilçesindeki deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası, kar kalitesiyle Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Kış sporlarının yeni rotası haline gelen yayla, adrenalin ve huzuru bir arada sunuyor.

Deniz manzaralı yaylada kurulan 650 metrelik parkurda sporcular kıyasıya mücadele ederken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ise oksijeni bol doğanın keyfini çıkarıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Handüzü Yaylası’nda hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulut, seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

