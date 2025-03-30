Harvard Siyonizm'e teslim oldu

Gabar'dan ithalata 2,3 milyar dolarlık neşter

Türkiye'nin petrol üssü olarak tanımlanan Gabar'da günlük üretim 80 bin varili aştı. Bu rakama çok kısa sürede ulaşıldığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar sahasındaki üretim, yıllık yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük, bir kazanç anlamına geliyor" dedi.