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Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Gabar'dan ithalata 2,3 milyar dolarlık neşter
Türkiye'nin petrol üssü olarak tanımlanan Gabar'da günlük üretim 80 bin varili aştı. Bu rakama çok kısa sürede ulaşıldığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar sahasındaki üretim, yıllık yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük, bir kazanç anlamına geliyor" dedi.
Harvard Siyonizm'e teslim oldu
Trump’ın ikinci kez göreve gelmesiyle ABD akademisi üzerindeki Siyonist baskı giderek artıyor. Columbia Üniversitesi'nin fon kesintisi tehdidiyle susturulmasından sonra Harvard’da da skandal bir görevden alma yaşandı. Üniversite yönetimi, Filistin'e desteğinden ötürü “anti-semitik” diye yaftaladığı Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın görevine son verdi.
Kartal bayramı
Beşiktaş, ligde 28 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray’a sezonun ilk yenilgisini tattırırken, rakibinin 25 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine de son verdi. Rafa Silva'nın golüne Torreira 30 metreden attığı füzeyle karşılık verdi. Kartal'a 3 puanı getiren golü Gedson kaydetti. Frankovski'nin atılmasıyla 54 dakika 10 kişi oynayan ve maç fazlası bulunan Cimbom'un, F.Bahçe ile arasındaki puan farkı 6’ya düştü.