Hastanelerde yeni dönem başlıyor: Milyonları ilgilendiren uygulama artık zorunlu olacak

Enfeksiyon kontrol programı ve hedeflerini belirleyecek, yıl sonunda hedeflere ulaşma düzeyini içeren yıllık çalışma raporunu yönetime sunacak. Yönetim tarafından görüş istenen ve enfeksiyonlara neden olabilecek her türlü inşaat ve tadilat planları ile ilgili öneride bulunacak. Hastalar, ziyaretçiler ve kurum çalışanları için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapacak. İzolasyon önlemlerini belirleyecek, gerektiğinde ilgili bölüme hasta ve ziyaretçi alımının kısıtlanması veya durdurulması hususunda karar alıp uygulamaları takip edecek.