Hastanelerde yeni dönem başlıyor: Milyonları ilgilendiren uygulama artık zorunlu olacak

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte tüm hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi kurulması zorunlu hale getirildi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve yoğun bakım temsilcileri başta olmak üzere farklı birimlerden oluşacak komitenin aldığı kararlar bağlayıcı olacak. İşte detaylar.
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre; yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu olacak.
Komite; enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım temsilcileri, mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve hastane yönetimi gibi birçok farklı birimden oluşacak.
Komitenin aldığı kararlar bağlayıcı olacak ve hastane yönetimleri bu kararları uygulamakla yükümlü tutulacak. Enfeksiyon kontrol komitesinin kurulduğu yataklı tedavi kurumunda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunmaması halinde, enfeksiyon kontrol hekimliği için aynı il sınırları içinde bulunan bir yataklı tedavi kurumunda görevli enfeksiyon kontrol hekiminden danışmanlık hizmeti alınacak.
Enfeksiyon kontrol komitesinin görevleri
Enfeksiyon kontrol komitesi bilimsel esaslar çerçevesinde enfeksiyon kontrol programı belirleyecek ve uygulanmasının takibini yapacak. Güncel ulusal ve uluslararası rehberleri dikkate alarak uygulanması gereken enfeksiyon önleme ve kontrol standartlarını gerektiğinde güncelleyecek. Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, hizmet içi eğitim verilmesini sağlayacak ve uygulamaları denetleyecek.
Sürveyansı planlayıp sürekliliğini sağlayacak
Enfeksiyon kontrol komitesi, Bakanlıkça oluşturulan ulusal sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sürveyans standartları doğrultusunda yataklı tedavi kurumunun ihtiyaç ve şartlarını dikkate alarak sürveyansı planlayıp sürekliliğini sağlayacak. Sürveyans verilerinin analizine göre öncelikleri saptayacak.
Enfeksiyon kontrol programı ve hedeflerini belirleyecek, yıl sonunda hedeflere ulaşma düzeyini içeren yıllık çalışma raporunu yönetime sunacak. Yönetim tarafından görüş istenen ve enfeksiyonlara neden olabilecek her türlü inşaat ve tadilat planları ile ilgili öneride bulunacak. Hastalar, ziyaretçiler ve kurum çalışanları için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapacak. İzolasyon önlemlerini belirleyecek, gerektiğinde ilgili bölüme hasta ve ziyaretçi alımının kısıtlanması veya durdurulması hususunda karar alıp uygulamaları takip edecek.
Enfeksiyon kontrol komitesi; sürveyans ve antibiyotik kullanım verilerini analiz ederek antimikrobiyal yönetim politikalarını belirleyecek, uygulamaları değerlendirip sonuçları yönetime raporlayacak. Veriler USHİESA sistemine girilecek, sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlara dair raporlar 3 ayda bir ilgili birimlerle paylaşılacak. Yıllık çalışma sonuçları analiz edilerek önerilerle birlikte yönetime sunulacak.
Komite ayrıca, sağlık çalışanlarını mesleki enfeksiyon risklerine karşı bağışıklama ve koruyucu önlemleri hayata geçirecek. Akılcı antibiyotik kullanımı, cerrahi profilaksi ve kültür alma gibi konularda personele eğitim verilecek; havalandırma, temizlik, su sistemleri, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinde enfeksiyon kontrolü sağlanacak.
Düzenli toplantılar yapılacak
Enfeksiyon kontrol komitesi; enfeksiyon önleme ve kontrolünde en üst karar organı olarak çalışacak. Yoğun bakım ünitesi bulunan yataklı tedavi kurumlarında düzenli olarak 3'er aylık dönemler halinde yılda en az 4 kez, yoğun bakım ünitesi olmayan kurumlarda ise yılda en az 2 kez toplanacak. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, başkanın davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın uygun görmesiyle toplanabilecek.