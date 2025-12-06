Yeni Şafak
Hatay'da fırtına etkili oldu

19:146/12/2025, Cumartesi
AA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı çöken evde mahsur kalan üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına İskenderun ve Arsuz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.



Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik telleri koptu.



Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde çatısı çöken evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İskenderun ilçesinde de fırtına nedeniyle 6 tekne ve 1 yat alabora oldu.



Belediye ekipleri devrilen ağaç ve uçan çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.



Öte yandan fırtınadan etkilenen bir ağacın kırılması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



