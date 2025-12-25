Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'daki dünyanın ilk mağara kilisesinde Noel ayini

Hatay'daki dünyanın ilk mağara kilisesinde Noel ayini

00:5325/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Medeniyet şehri olan Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Saint Pierre Kilisesi’nde Noel ayini gerçekleştirildi. Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönettiği ayin sonrasında kilisede, Noel nedeniyle yılbaşı pastası kesildi. Hristiyanların yoğun ilgi gösterdiği ayinde, dualar ve ilahiler söylenirken vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemi aldı.

#Hatay
#Dünya
#Mağara
#Kilise
#Noel
#Ayin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de