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Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde: Havadan müdahale yeniden başladı

Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde: Havadan müdahale yeniden başladı

07:405/07/2025, Cumartesi
IHA
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangınında günün ilk ışığıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Hava kararana kadar yangına havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı. Gece boyunca Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti. 

Sabahın ilk saatleriyle karadan müdahalenin yanı sıra tekrardan helikopterlerle havadan müdahale başladı.

Öte yandan, polis ve jandarma orman bölgesine giden yollarına kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

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