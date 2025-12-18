Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ardahan
Hava sıcaklığı eksi 20'yi gördü: Ağaçlar kırağı tuttu

Hava sıcaklığı eksi 20'yi gördü: Ağaçlar kırağı tuttu

15:0318/12/2025, jeudi
DHA
Sonraki haber

Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 20 dereceyi görürken; ağaçlarda kırağı oluştu, esnaf soğuktan korunmak için halay çekti. Soğuk havanın hakim olduğu Ardahan'da, en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü.


Meteoroloji ölçümlerine göre, Göle'de gece saatlerinde en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 derece oldu.


Ağaçlarda kırağı oluşurken, vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarını belli aralıklarla çalıştırdı.


Ferhat Yıldırım, Göle'nin meşhur kışının başladığını belirterek, donmaması için aracını çalıştırdığını söyledi.


Soğuklardan sadece insanların değil, yaban hayatının da etkilendiğini söyleyen Kadir Küçüktopci ise ilçede yaşamın zorlaştığını kaydetti.


Diğer yandan ilçede kurulan semt pazarının esnafı, soğuğa karşı halay çekerek ısınmaya çalıştı. 

#Ardahan
#Göle
#Meteoroloji
#Ferhat Yıldırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 18 ARALIK: Kademeli emeklilik çıkacak mı, yeni gelişmeler var mı?