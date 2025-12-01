Havadaki kuralları değiştiren atış

Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Ankara'ya 1 milyar avroluk batarya yatırımı
Ankara'da kurulacak Türkiye'nin en büyük batarya paketi fabrikası, 'Made in Türkiye' etiketiyle üretim yapacak. Bölge, 1 milyar avroluk fabrika yatırımıyla Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya ihracat üssü olacak. Kapasite 2 yılda 2,5 gigavatsaatten 7,5 gigavatsaate çıkacak.
Bayraktar KIZILELMA jet motorlu uçağı havada vurdu
Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık muharebe tarihinde bir ilke daha imza attı. Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte milli insansız savaş uçağı, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu başarıyla birlikte Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu.
Beşiktaş nefes aldı
Beşiktaş, 14. haftada deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek rahat bir nefes aldı ve puanını 24'e yükseltti. Kartal'ın gollerini Jota ve El Bilal Toure kaydetti.