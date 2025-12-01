Yeni Şafak
Havadaki kuralları değiştiren atış

Ankara'ya 1 milyar avroluk batarya yatırımı

Ankara'da kurulacak Türkiye'nin en büyük batarya paketi fabrikası, 'Made in Türkiye' etiketiyle üretim yapacak. Bölge, 1 milyar avroluk fabrika yatırımıyla Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya ihracat üssü olacak. Kapasite 2 yılda 2,5 gigavatsaatten 7,5 gigavatsaate çıkacak.

Bayraktar KIZILELMA jet motorlu uçağı havada vurdu

Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık muharebe tarihinde bir ilke daha imza attı. Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte milli insansız savaş uçağı, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu başarıyla birlikte Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu.

Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş, 14. haftada deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek rahat bir nefes aldı ve puanını 24'e yükseltti. Kartal'ın gollerini Jota ve El Bilal Toure kaydetti.

