Her an savaşa hazır

Sosyal konutta ilk kura bugün Adıyaman'da
81 ilde 500 bin sosyal konut için ilk kuralar bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilecek. Bu hafta Adıyaman'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da da kura çekimleri yapılacak. Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam ve modern konutlara uygun ödeme koşullarıyla kavuşacak.
Savaş her an hazır
Dünyadaki istikrarsızlık, tehditler ve ülkeler arası gerilimler artarken Türk Silahlı Kuvvetleri de her an savaş olacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılında Kara Kuvvetleri 16 bölgede aynı anda harekât icra etti. Deniz Kuvvetleri 141 bin saat seyir gerçekleştirirken, Hava Kuvvetleri ise 75 bin 647 sorti, 120 bin 649 saat uçuş yaptı.
Mert Günok Fenerbahçe'ye doğru
Fenerbahçe, Beşiktaş’ın kendisine kulüp bulmasını istediği deneyimli file bekçisi ile temasa geçti. Mert Günok da kariyerini altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulüpte sonlandırmaya sıcak bakıyor. Ocak ayında transferin resmiyet kazanması bekleniyor.