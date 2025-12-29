Her an savaşa hazır

Savaş her an hazır

Dünyadaki istikrarsızlık, tehditler ve ülkeler arası gerilimler artarken Türk Silahlı Kuvvetleri de her an savaş olacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılında Kara Kuvvetleri 16 bölgede aynı anda harekât icra etti. Deniz Kuvvetleri 141 bin saat seyir gerçekleştirirken, Hava Kuvvetleri ise 75 bin 647 sorti, 120 bin 649 saat uçuş yaptı.