Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Her an savaşa hazır

Her an savaşa hazır

04:0029/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Sosyal konutta ilk kura bugün Adıyaman'da

81 ilde 500 bin sosyal konut için ilk kuralar bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilecek. Bu hafta Adıyaman'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da da kura çekimleri yapılacak. Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam ve modern konutlara uygun ödeme koşullarıyla kavuşacak.

Savaş her an hazır

Dünyadaki istikrarsızlık, tehditler ve ülkeler arası gerilimler artarken Türk Silahlı Kuvvetleri de her an savaş olacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılında Kara Kuvvetleri 16 bölgede aynı anda harekât icra etti. Deniz Kuvvetleri 141 bin saat seyir gerçekleştirirken, Hava Kuvvetleri ise 75 bin 647 sorti, 120 bin 649 saat uçuş yaptı.

Mert Günok Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın kendisine kulüp bulmasını istediği deneyimli file bekçisi ile temasa geçti. Mert Günok da kariyerini altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulüpte sonlandırmaya sıcak bakıyor. Ocak ayında transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gazze'de acı, gözyaşı ve açlık: Soykırımın 12 ayı