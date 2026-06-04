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Her şey kül oldu, o Türk bayrağına koştu! İtfaiyecinin hareketi gündem oldu

Her şey kül oldu, o Türk bayrağına koştu! İtfaiyecinin hareketi gündem oldu

10:344/06/2026, Perşembe
DHA
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Şırnak’ta tek katlı binada çıkan yangında söndürme çalışmalarında görev yapan itfaiye eri, duvarda asılı Türk bayrağını indirilip zarar görmemesi için koruma altına alındı. İtfaiyecinin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Şırnak Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarındaki tek katlı binada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.


İhbarla adrese itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip alevleri kontrol altına aldı.


Söndürme çalışmaları sırasında binanın duvarında asılı bulunan Türk bayrağı, zarar görmemesi amacıyla bulunduğu yerden, itfaiyeci tarafından indirilip, korumaya alındı.


Çalışmalardan sonra yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak binada zarar meydana geldiği görüldü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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