Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine 'herle' ikram edildi

Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine dut meyvesinin süt ve şekerle kaynatılmasıyla oluşan "herle" ikram edildi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversite kütüphanesinde çalışan öğrencileri anons ile herle yemeye davet etti.



Yıldız, bu yıl final döneminin soğuk kış günlerine denk geldiğini söyledi.


Kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini dile getiren Yıldız, öğrencilerin sınavlara daha rahat hazırlanabilmesi için kampüs içerisindeki kütüphaneyi 24 saat açık tuttuklarını ifade etti.

Yıldız, öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılamak için herle ikramında bulunduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Pestil ve kömenin henüz kurumamış haline herle diyoruz. Özellikle soğuk kış gecelerinde Gümüşhaneliler herleyi ısınmak için tüketirler. Bugün de öğrencilerimizin kaybettiği enerjiyi kazanmaları, soğuk kış gecelerinde ders çalışırken onlara enerji versin diye kütüphanemizde herle dağıttık."

Öğrencilerden Tamer Şeydayev de hava soğuk olsa da ortamın çok sıcak olduğunu vurgulayarak, Prof. Dr. Yıldız'a ikramı için teşekkür etti.


Ömer Hamza Ayhan da kütüphanede ders çalıştıklarını belirterek, "Rektör hocamız da bize herle ikram etti. Bu soğukta içimizi ısıttı." diye konuştu.

