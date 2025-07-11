Heyelanın ardından ‘koruma tüneli' çalışmaları hız kazandı

Çağlayan, "Kısa süre içerisinde geliş tünelimizin üzeri kapanarak betonlama ve asfaltlama işleminin ardından yol hizmete açılacak. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.