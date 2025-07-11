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Heyelanın ardından ‘koruma tüneli' çalışmaları hız kazandı

Heyelanın ardından ‘koruma tüneli' çalışmaları hız kazandı

14:5111/07/2025, Cuma
IHA
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Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen heyelanın ardından, sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan ‘siper tünel' olarak da adlandırılan koruma tüneli çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Gidiş yönündeki 40 metrelik tünelin tamamlanarak hizmete girmesinin ardından, geliş yönündeki tünelde de hafriyat kaldırma ve fore kazık imalatı tamamlandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında geliş tünelinin üst kısmı kısa süre içinde kapatılacak.

Ardından betonlama ve asfaltlama işlemlerine geçilecek. 

Proje tamamlandığında sürücüler heyelan riski olmadan, daha güvenli ve konforlu bir güzergâha kavuşacak.

Dron ile havadan görüntülenen çalışmalar devam ederken AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da devam eden çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.

Çağlayan, "Kısa süre içerisinde geliş tünelimizin üzeri kapanarak betonlama ve asfaltlama işleminin ardından yol hizmete açılacak. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

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