Hopa’da istinat duvarı çöktü: Üç katlı ev tahliye edildi

21:4718/09/2025, Perşembe
IHA
Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bir evin istinat duvarı çöktü. 3 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçesi Kuledibi Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir müstakil evin istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu evde büyük çapta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çökme riski taşıdığı belirlenen 3 katlı bina tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan vatandaşlar kaymakamlık tarafından güvenli bölgelere götürüldü.

Evin çevresine emniyet şeridi çekilerek vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

Hopa Arama Kurtarma Gönüllüsü Yavuz Yıldırım, "İlçemizde etkili olan sağanak yağış 3 katlı müstakil bir evde hasara neden oldu. Olay yerinde güvenlik önemleri alınarak 3 katlı evde yaşayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak giriş çıkışları yasakladı" dedi.


#Hopa
#Artvin
#İstinat duvarı
