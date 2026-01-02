Ihlara Vadisi'ni 2025'te 510 bin kişi ziyaret etti

"VADİYİ GEZERKEN ÇİNLİ TURİSTLERİN YOĞUNLUĞUNU GÖRDÜK"





Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "Aksaray'ın en önemli destinasyonların başında Ihlara Vadisi geliyor. Kaya oyma kiliseler, şapeller ve vadinin içinden akan Melendiz Çayı'nın serinliğiyle vadiye hayat vermeye devam ediyor. Vadiyi gezerken Çinli turistlerin yoğunluğunu da gördük. Yazın olduğu kadar kışın da doğaseverlere ve huzuru aramak isteyenlere Ihlara'ya bekliyoruz. Burası sadece Aksaray ve Kapadokya bölgesi için değil, Anadolu'nun en özel mekanlarından birisi. Yer yer 100 ile 120 metre derinliklere sahip olan vadi, içerisinde yüzlerce kilise ve şapele ev sahipliği yapıyor. Sadece burayı bir bütün olarak görürsek, Ihlara Vadisi'nden 700 uçuşu ve 10 bine yakın sıcak hava balonları ile vadinin içinden değil, yukarısından da vadinin semalarından bir yoğunluk geçirdik. Vadiyi ise 510 bin ziyaretçiyle kapattık" dedi.