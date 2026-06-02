İl olması beklenen 24 ilçe: Hangi ilçeler il olma şartı taşıyor?

12:252/06/2026, Salı
TÜİK’in kriterlere göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez. Öte yandan bir ilçenin resmi olarak il statüsü kazanması, TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifinin kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hukuken gerçekleşebilir. İşte bağlı bulundukları illerden ayrılarak il statüsü kazanması beklenen ilçeler listesi. Peki hangi ilçeler il olma şartı taşıyor? İşte listede yer alan 24 ilçe...

Yüksekova (Hakkari)


Nüfus: 121.314

Midyat (Mardin)


Nüfus: 125.791

Polatlı (Ankara)


Nüfus 131.894

Elbistan (Kahramanmaraş)


Nüfus 132.036

Kahta (Adıyaman)


Nüfus 136.769

Kozan (Adana)


Nüfus 132.572

Ünye (Ordu)


Nüfus 135.914

Ergani (Diyarbakır)


Nüfus 141.098

Konya Ereğli (Konya)


Nüfus 158.010

Lüleburgaz (Kırklareli)


Nüfus 157.136

Nazilli (Aydın)


Nüfus 162.156

Cizre (Şırnak)


Nüfus 166.290

Bandırma (Balıkesir)


Nüfus 169.476

Erciş (Van)


Nüfus 170.209

Ereğli (Zonguldak)


Nüfus 173.000

Edremit (Balıkesir)


Nüfus 176.251

Fethiye (Muğla)


Nüfus 187.332

İskenderun (Hatay)


Nüfus 228.149

Manavgat (Antalya)


Nüfus 266.480

Siverek (Şanlıurfa)


Nüfus 277.399

İnegöl (Bursa)


Nüfus 306.004

Çorlu (Tekirdağ)


Nüfus 306.939

Tarsus (Mersin)


Nüfus 358.510

Alanya (Antalya)


Nüfus 371.547

