İl olması beklenen 24 ilçe: Hangi ilçeler il olma şartı taşıyor?

TÜİK’in kriterlere göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez. Öte yandan bir ilçenin resmi olarak il statüsü kazanması, TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifinin kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hukuken gerçekleşebilir. İşte bağlı bulundukları illerden ayrılarak il statüsü kazanması beklenen ilçeler listesi. Peki hangi ilçeler il olma şartı taşıyor? İşte listede yer alan 24 ilçe...
Yüksekova (Hakkari)
Nüfus: 121.314
Midyat (Mardin)
Nüfus: 125.791
Polatlı (Ankara)
Nüfus 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş)
Nüfus 132.036
Kahta (Adıyaman)
Nüfus 136.769
Kozan (Adana)
Nüfus 132.572
Ünye (Ordu)
Nüfus 135.914
Ergani (Diyarbakır)
Nüfus 141.098
Konya Ereğli (Konya)
Nüfus 158.010
Lüleburgaz (Kırklareli)
Nüfus 157.136
Nazilli (Aydın)
Nüfus 162.156
Cizre (Şırnak)
Nüfus 166.290
Bandırma (Balıkesir)
Nüfus 169.476
Erciş (Van)
Nüfus 170.209
Ereğli (Zonguldak)
Nüfus 173.000
Edremit (Balıkesir)
Nüfus 176.251
Fethiye (Muğla)
Nüfus 187.332
İskenderun (Hatay)
Nüfus 228.149
Manavgat (Antalya)
Nüfus 266.480
Siverek (Şanlıurfa)
Nüfus 277.399
İnegöl (Bursa)
Nüfus 306.004
Çorlu (Tekirdağ)
Nüfus 306.939
Tarsus (Mersin)
Nüfus 358.510
Alanya (Antalya)
Nüfus 371.547