İl olması beklenen 24 ilçe: Hangi ilçeler il olma şartı taşıyor?

TÜİK’in kriterlere göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez. Öte yandan bir ilçenin resmi olarak il statüsü kazanması, TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifinin kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hukuken gerçekleşebilir. İşte bağlı bulundukları illerden ayrılarak il statüsü kazanması beklenen ilçeler listesi. Peki hangi ilçeler il olma şartı taşıyor? İşte listede yer alan 24 ilçe...

1 /24 Yüksekova (Hakkari)

Nüfus: 121.314

2 /24 Midyat (Mardin)

Nüfus: 125.791

3 /24 Polatlı (Ankara)

Nüfus 131.894

4 /24 Elbistan (Kahramanmaraş)

Nüfus 132.036

5 /24 Kahta (Adıyaman)

Nüfus 136.769

6 /24 Kozan (Adana)

Nüfus 132.572

7 /24 Ünye (Ordu)

Nüfus 135.914

8 /24 Ergani (Diyarbakır)

Nüfus 141.098

9 /24 Konya Ereğli (Konya)

Nüfus 158.010

10 /24 Lüleburgaz (Kırklareli)

Nüfus 157.136

11 /24 Nazilli (Aydın)

Nüfus 162.156

12 /24 Cizre (Şırnak)

Nüfus 166.290

13 /24 Bandırma (Balıkesir)

Nüfus 169.476

14 /24 Erciş (Van)

Nüfus 170.209

15 /24 Ereğli (Zonguldak)

Nüfus 173.000

16 /24 Edremit (Balıkesir)

Nüfus 176.251

17 /24 Fethiye (Muğla)

Nüfus 187.332

18 /24 İskenderun (Hatay)

Nüfus 228.149

19 /24 Manavgat (Antalya)

Nüfus 266.480

20 /24 Siverek (Şanlıurfa)

Nüfus 277.399

21 /24 İnegöl (Bursa)

Nüfus 306.004

22 /24 Çorlu (Tekirdağ)

Nüfus 306.939

23 /24 Tarsus (Mersin)

Nüfus 358.510