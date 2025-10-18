İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: TÜİK güncel verileri açıkladı, 19 ilçe öne çıktı

İl olma kriterleri neler?

Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için; en az 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı aranıyor. Bunun yanında ekonomik hareketlilik, ulaşım ve altyapı durumu, stratejik konum, kalkınma potansiyeli ile sosyal ve kültürel gelişmişlik gibi faktörler de değerlendiriliyor.



