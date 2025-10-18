İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: TÜİK güncel verileri açıkladı, 19 ilçe öne çıktı

Türkiye’de il olma potansiyeli taşıyan ilçeler yeniden gündemde. Nüfus yoğunluğu, ekonomik kalkınma, altyapı ve sosyal gelişmişlik gibi kriterleri karşılayan 19 ilçe, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verilerine göre il olmaya en yakın adaylar arasında yer aldı. İşte, il olması beklenen 19 yeni ilçe.
Türkiye’de bazı ilçelerin il statüsüne kavuşması ile ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.
TÜİK verilerine göre, nüfusu 100 bini aşan ve ekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan birçok ilçe, il olma kriterlerini karşılıyor. Ulaşım, ekonomik potansiyel ve stratejik konum açısından değerlendirilen ilçeler arasında dikkat çeken adaylar bulunuyor.
İl olma kriterleri neler?
Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için; en az 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı aranıyor. Bunun yanında ekonomik hareketlilik, ulaşım ve altyapı durumu, stratejik konum, kalkınma potansiyeli ile sosyal ve kültürel gelişmişlik gibi faktörler de değerlendiriliyor.
İl olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler alfabetik sıraya göre listelendi.
İl olabilecek 19 ilçe 2025
Antalya- Alanya
Mersin- Anamur
Şırnak- Cizre
Tekirdağ- Çorlu
Balıkesir- Edremit
Diyarbakır- Ergani
Konya- Ereğli
Muğla- Fethiye
Kocaeli- Gebze
Hatay- İskenderun
Bursa- İnegöl
Adıyaman- Kahta
Adana- Kozan
Kırklareli- Lüleburgaz
Ankara- Polatlı
Şanlıurfa- Siverek
Mersin- Tarsus
Hakkari- Yüksekova