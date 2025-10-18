Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: TÜİK güncel verileri açıkladı, 19 ilçe öne çıktı

İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: TÜİK güncel verileri açıkladı, 19 ilçe öne çıktı

16:0818/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye’de il olma potansiyeli taşıyan ilçeler yeniden gündemde. Nüfus yoğunluğu, ekonomik kalkınma, altyapı ve sosyal gelişmişlik gibi kriterleri karşılayan 19 ilçe, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verilerine göre il olmaya en yakın adaylar arasında yer aldı. İşte, il olması beklenen 19 yeni ilçe.

Türkiye’de bazı ilçelerin il statüsüne kavuşması ile ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

TÜİK verilerine göre, nüfusu 100 bini aşan ve ekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan birçok ilçe, il olma kriterlerini karşılıyor. Ulaşım, ekonomik potansiyel ve stratejik konum açısından değerlendirilen ilçeler arasında dikkat çeken adaylar bulunuyor.



İl olma kriterleri neler?

Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için; en az 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı aranıyor. Bunun yanında ekonomik hareketlilik, ulaşım ve altyapı durumu, stratejik konum, kalkınma potansiyeli ile sosyal ve kültürel gelişmişlik gibi faktörler de değerlendiriliyor.


İl olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler alfabetik sıraya göre listelendi.

İl olabilecek 19 ilçe 2025

Antalya- Alanya

Mersin- Anamur

Şırnak- Cizre

Tekirdağ- Çorlu

Balıkesir- Edremit 

Diyarbakır- Ergani

Konya- Ereğli

Muğla- Fethiye

Kocaeli- Gebze

Hatay- İskenderun 

Bursa- İnegöl

Adıyaman- Kahta

Adana- Kozan

Kırklareli- Lüleburgaz

Ankara- Polatlı

Şanlıurfa- Siverek

Mersin- Tarsus

Hakkari- Yüksekova

#Türkiye
#nüfus
#İl Olmaya Aday İlçeler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?