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İnsan gücüyle oyularak yapıldı: Manazan Mağaraları 5 katlı yerleşim yeri olma özelliğiyle dikkat çekiyor

İnsan gücüyle oyularak yapıldı: Manazan Mağaraları 5 katlı yerleşim yeri olma özelliğiyle dikkat çekiyor

10:049/04/2025, Çarşamba
AA
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Karaman'ın Taşkale Kasabası sınırlarında bulunan ve Yeşildere Vadisinin kuzeyindeki kireç taşı arazisinde yer alan Manazan Mağaraları, yüksek bir kaya kütlesinin tamamen insan gücüyle oyulmasıyla oluşturulan beş katlı yerleşim yeri olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

İlk iki katı, hücre şeklinde birçok odacıktan oluşan yapının diğer katları; yörede sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor.

İlk iki katında çok sayıda mezar odası ve iki şapel bulunan yapının en üst katı olan Ölüler Meydanı galerisinde bulunan Bizans Döneminden kalma kadın cesedi, Karaman Müzesinde sergileniyor.

Güvenlik nedenlerinin yanı sıra kireç taşının ısı ve nemi dört mevsim sabit tutması sayesinde organik maddelerin bozulmasını engellemesi, mağaraların burada yapılmasının nedenleri arasında yer alıyor.

#Karaman
#Taşkale Kasabası
#Yeşildere Vadisi
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