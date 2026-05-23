İş merkezinin çatısında yangın paniği: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

15:5623/05/2026, Cumartesi
G: 23/05/2026, Cumartesi
IHA
Elazığ’da 9 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.


Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

