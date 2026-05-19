İşçiler molada keşfetti: Meğer yıllardır çöpe atıyormuşuz şifa deposu çıktı

"Asıl tadı veren kabuğun içindeki zar"

Yiğit, çaya asıl aromasını ve kokusunu verenin fındık kabuğunun iç kısmındaki ince zar olduğunu belirterek, demleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Önce fındık kabuklarını bir kabın içerisine koyarak güzelce yıkıyoruz. Zarı kaybolmadan temizleyip kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Tıpkı çay demler gibi yaklaşık 10-15 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra da bardağımıza doldurup içiyoruz. İçindeki zar çok önemli, asıl tadı ve kokuyu veren kısım orası"