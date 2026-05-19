İşçiler molada keşfetti: Meğer yıllardır çöpe atıyormuşuz şifa deposu çıktı

Türkiye'nin önde gelen fındık üretim merkezlerinden Düzce'de, inşaat işçileri ezber bozan bir keşfe imza attı. Fındık kabuğu çayını şantiye ortamına taşıyan işçiler, hem israfın önüne geçiyor hem de molalarına farklı bir aroma katıyor. Kabuk çayının sağlığa olan faydaları da dikkat çekti.
Yıllarca çöpe atıyorduk, meğer asıl şifa buradaymış.
Kentte günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ve her evde severek tüketilen fındık, inşaat işçilerinin mola saatlerinde de ilk sırada yer alıyor.
Şantiyede dinlenme sürelerinde yörenin bu meşhur lezzetini tüketen işçiler, fındığın sadece içini değil, Anadolu’nun bazı bölgelerinde şifalı olan "kabuk çayı" geleneğini de yaşatıyor.
Kırdıkları fındıkların kabuklarını çöpe atmak yerine demliklerde kaynatan işçiler, elde ettikleri içeceğin koku ve aromasıyla yorgunluk atıyor.
İnşaat yetkililerinden Osman Yiğit, şantiyede mola saatlerinde fındık tüketirken kabukları kaynatma fikrinin ortaya çıktığını anlatarak, "Bir gün inşatta fındık yerken, ’Kabuğundan da çay yapalım, deneyelim dedik.' Tadı da çok güzel" dedi.
"Asıl tadı veren kabuğun içindeki zar"
Yiğit, çaya asıl aromasını ve kokusunu verenin fındık kabuğunun iç kısmındaki ince zar olduğunu belirterek, demleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Önce fındık kabuklarını bir kabın içerisine koyarak güzelce yıkıyoruz. Zarı kaybolmadan temizleyip kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Tıpkı çay demler gibi yaklaşık 10-15 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra da bardağımıza doldurup içiyoruz. İçindeki zar çok önemli, asıl tadı ve kokuyu veren kısım orası"
Fındık kabuğu çayının sağlık açısından da bazı faydaları barındırdığına inandıklarını aktaran Yiğit, bu içeceğin bağırsaklara, mide ağrısına ve tansiyona iyi geldiğini, ayrıca antioksidan özelliği taşıdığını duyduklarını, bu nedenle şantiyede düzenli tüketmeye devam ettiklerini kaydetti.